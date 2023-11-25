Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 13. hafta müsabakasında Arda Kardeşler görev yapacak. Becao, Osayi-Samuel maçta süre alamayacak. Fred, Djiku ve Serdar Aziz'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 12:41