FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi konuştu!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Derbiyi kazanmak istediklerini ifade eden Türk asıllı Alman yıldız, “Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok motive olduklarını belirten kaptan Özil, "Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz" dedi.



Galatasaray maçı için heyecanlı olduklarını belirten Mesut Özil, "Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY DERBİSİ ZİRVEDİR"



"Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun" sorusuna yıldız oyuncu, "Tabii en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" yanıtını verdi.



"KAZANDIĞIMIZDA ÇOK SEVİNİRDİK"



Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, "Ya evde aileyle ya da Almanya'da kahvehanelere giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabii Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk" dedi.



"BU FORMAYI GİYMEK HER ZAMAN HAYALİMDİ"



"Fenerbahçe formasıyla oynamak sana neler hissettiriyor" sorusuna yanıt veren Mesut Özil, "Çok gurur verici. Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var: Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.



"İNŞALLAH HAZIR OLUP, GALATASARAY'I YENECEĞİZ"



Çok motive olduklarını belirten Özil, "Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray'ı da yeneceğiz" yorumunu yaptı.



"HERKES DERBİNİN FARKINDA"



Derbi havası için ise Mesut Özil, "Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN BİZE GÜVENSİN"



Mesut Özil son olarak sarı lacivertli taraftarlar için özel bir parantez açarak şunları söyledi: "Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz."

