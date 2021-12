Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna yanıt!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük koltuğuna oturan Volkan Demirel, kulübüyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, "Önemli bir gün. Volkan hocamızla 5 yıllık sözleşme imzaladık. Uzun yıllar Türk futboluna üst düzeyde hizmet etmiş bir spor insanı. Şimdi sahanın bu tarafında hizmetlerine devam edecek. Kendisiyle görüşmemizde onun ne kadar hazır ve istekli olduğunu, hayallerini, hedeflerini öğrendik. Bütün bu hedeflerin çalışma biçiminin kulüp vizyonumuzla örtüştüğünü gördükten sonra birlikte çalışma kararı aldık. Ben eminim ki başarılı olacaktır. Kendisine kulübümüze ve Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN DEMİREL HEM TÜRKİYE, HEM DE AVRUPA'DA FARK YARATABİLECEK BİR İSİM"

Volkan Demirel'in Türk ve Avrupa futbolunda fark yaratabilecek bir isim olduğuna dikkat çeken Serkan Hurma, "Bizim her zaman spor insanı yetiştirmek isteyen bir vizyonumuz var. Biz bir iş yaparken ya en iyisiyle ya da en iyi olabilecek insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Volkan Demirel, hem Türk hem de Avrupa futbolunda fark yaratabilecek bir spor insanı. Biz de ona en iyi atmosferi yaratacağız. Bizim vizyonumuz her zaman böyle olmuştur, olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

"GÖRÜLMEMİŞ MEDYA ORGANİZASYONLARI YAPACAĞIZ"

Volkan Demirel ile birlikte ilk kez bir basın toplantısı yaptıklarını ifade eden Hurma, "Bunda fiziki koşullarımız da etkili. Basınla daha fazla etkileşimde olmayı biz de istiyoruz. Kendi yerimiz olmadığı için ne sizin ne de bizim için uygun oluyor. Biz de gelişmekteyiz. Daha önce görülmemiş medya organizasyonları yapacağız" dedi.

"STAT VE TESİS KONUSUNDA BAŞKANIMIZ YOĞUN OLARAK ÇALIŞIYOR"

Tesisler ve stat hakkında da bilgiler veren Hurma, "Başkanımız bu konularla yoğun olarak çalışıyor. Bütün gündemi bu. Bakanlıklarla temas halindeyiz. 1, 2 ay içinde tesisimizin nerede, nasıl olacağı ve başlangıcıyla ilgili somut bir adım atmış olacağız. Statla ilgili projeler var. En kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL: HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK

Volkan Demirel is, büyük hedefleri olduğunu dile getirerek, "Küçük ve birbirini anlayan bir ekibe geldim. Herkese teşekkür ediyorum. 2.5 yıllık anlaşmamız var. Hedeflerim çok büyük. Bunları başarabilir miyiz, evet. Karagümrük'ü elimden geldiği kadar bir yere getirmek için başkanımıza söz verdim. Bu sözü yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Önemli bir takıma geldim. Daha önceki görevim gereği Türkiye ligini çok iyi tanıyorum. Her kulübe hakimim ve bilgim var. Aynı şekilde Karagümrük ile ilgili de öyle. İşin içine girince bildiklerimden daha fazla olduğunu gördüm. Bir program sonrası telefonla beni davet ettiler. 5 günde birbirimizi çok iyi anladık. Güzel bir ilişkiyle yolcuğumuza imza attık. Bu yolculuğun en iyi şekilde gideceğine söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE SORUSUNA YANIT"

Yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşması ve sarı-lacivertli ekipteki teknik direktör değişikliği sorulan Demirel, "Ben he zaman doğru yer ve zaman olması gerektiğine inanıyorum. Şu an öyle. Hedeflerim var. Sadece Türkiye değil yurt dışında da hedeflerim var. İnşallah oraya da gitmek istiyorum. Şu anda doğru yerde ve zamanda Karagümrük ile yola başladık. Yarın maçımız var. Güzel bir maç olacak. Benim için duygulu bir maç olacak. 5 günlük süre zarfında ekibimle çalışmaya başladık. Göztepe maçında da meyvesini aldık. Şimdi kendimi biraz daha ifade ettiğimi düşünüyorum. Futbolculardan da iyi dönüşler aldım. Yarın en iyi şekilde sahada olacağız" dedi.

"BU HİKAYEYİ SONUÇLANDIRMAYA GELDİM"

Hedefleri konusunda da açıklamalarda bulunan Demirel, şöyle konuştu:

"Hedefler hiçbir zaman bitmez. Ben de söz verdim. En kısa zamanda bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Dışardan kaliteli bir ekip, futbolcu grubu olduğunu biliyordum. Farioli'ye de teşekkür ederim. Hikayesi olan bir takım bırakmış. Ben bu hikayeyi sonuçlandırmaya geldim."

"BU EKİP KARİYERİM BOYUNCA YANIMDA OLACAKTIR"

Teknik ekibi hakkında da konuşan Demirel, "Ekip çok önemli. Egemen sevdiğim bir arkadaşım. Ancak ayrılması çok zor. Bunu kendisinden de isteyemem. Şu anki ekibim ile 3-4 aydır çalışma içindeyiz. Birçok kulübü analiz ediyoruz. Birçok konuya hakimiz. Takımımıza faydalı olacağımızı düşünüyorum. Çok güzel insanlardan kurulu bir ekibimiz var. Ben bir yola ekiple çıkıyorsam bu ekip benim kariyerim boyunca yanımda olacaktır. Girenler olacaktır ama çıkan olmayacaktır. Ben süreklilik olması gerektiğini düşünüyorum. Çok ayrışmalar gördüm. Bu ekip işi çok önemli. 1-2 katılım daha olacaktır. Bunları da yavaş yavaş takım içine alacağız" şeklinde konuştu.

"CANER'İN GOL ATMASI İKİMİZ İÇİN DE EKSTRA MOTİVE OLDU"

Göztepe maçı öncesinde sadece 2 antrenman yapabildiklerini söyleyen Volkan Demirel, "Çok heyecanlıydım. Herhangi bir mutsuzluk, ümitsizlik değil. Enerji gibi. Hani bir kıza aşık olup da düşünürsünüz ya öyle bir hissiyat. Göztpe maçına kadar kendimi ifade etmeye çalıştım. Ben 2 günde bir şey veremem takıma. Ancak duyguyu hissettirdiğimi düşünüyorum. Zaman zaman eleştirilse de Caner'in katkıları ortada. Biz de eleştirildik zamanında. Caner'in daha olgun, futbola bakış açısının değiştiğini düşünüyorum. Geldiğimden beri konuşuyoruz. Gol atarak bana 'hoş geldin' demesi hoşuma gitti. Caner'in atması ikimiz için de ekstra motive oldu. Kısa zamanda güzel bir ilişki kurduk takımla. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPMAYACAĞIZ"

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer konusunda düşündüklerimiz var. Ortak noktada buluşup, yapacağız. Şu anda eksik bir bölgemiz yok. Transfer yapmak için yapmayacağız. Yeterli bir kadromuz var. 2, 3 günde de olsa bana kendini gösteren gençler var. Süre bulacaklar. Bu tarz kardeşlerimizi Türk futboluna kazandırmak lazım. Süre almaları gerekiyor. Zamanı gelince hepsini oynatmaya çalışacağım."

"SEMTİMİN TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Kendisinin de Fatih doğumlu olduğunu aktaran Demirel, "Annem Karagümrük Ortaokulu'ndan mezun. Nasıl bir yer olduğunu, taraftarlarının nasıl olduğunu biliyorum. Az ama öz bir taraftar kitlesine sahip. Yakın zamanda hem tesis hem de stat olacak. Başkan çok çalışıyor. Karagümrüklülerin olduğu bir stat; 30, 40 bin kişilik bir stattan daha ateşli olabilir. Semtimin takımına geldiğim için mutluyum" diye konuştu.

"DUYGUNUN OLMADIĞI BİR YERDE BAŞARI OLMAZ"

Nasıl bir teknik direktör olacağı ve nasıl bir sistem benimseyeceği üzerine gelen bir soruya Volkan Demirel, şöyle cevap verdi:

"Çok teknik adamla çalıştım. Hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolcuyken de antrenörken de böyle. 3-4 aydır daha fazla yazıyorum. Ama benim teknik direktörlüğüm ya da anlayışım çok daha farklı. Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Duygunun olmadığı bir yerde başarı olmaz. Eğer duygunuz varsa başarı muhakkak olacak. İlk hedefim duyguya dokunmak. Daha önce Zico ile çalıştım mesela. Babam gibi görüyordum. O elektriği bana verdi. Mesela Zico ile çok taktik, teknik çalışmıyorduk. O bize öyle bir sevgi verdi ki sahada elimizden geleni yapıyorduk. Taktik, teknik, analiz, düşünce hepsine açığım ama bunlar bir yere kadar. Belli bir yerden sonra duygu, istek, karakter ortaya çıkıyor. Eski karakterlerin olmadığını görüyoruz. Yaşadığım duyguları oyunculara aktarmak istiyorum. Daha çok oyuncu odaklı, duyguya dokunma odaklı bir teknik direktörlük yapacağım."

