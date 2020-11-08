08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Tottenham: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Tottenham Kane ile 3 puana uzandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

İngiltere 'in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda Albion'ı 'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 8. haftasında ile Tottenham, The Hawthorns'da karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 88. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tottenham bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. West Bromwich ise 3 puanla 18. s��rada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.30'da 'i ağırlayacak. West Bromwich ise aynı gün TSİ 18.00'de deplasmanına konuk olacak.

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