Premier Lig'in 8. haftasında West Bromwich ile Tottenham, The Hawthorns'da karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 88. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tottenham bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 2. sırada yer aldı. West Bromwich ise 3 puanla 18. s��rada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.30'da Manchester City'i ağırlayacak. West Bromwich ise aynı gün TSİ 18.00'de Manchester United deplasmanına konuk olacak.

