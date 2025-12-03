An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Ansah'ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 1-0 öne geçerken, Harry Kane'in 24. dakikada bulduğu golle durum 2-0'a geldi.

Union Berlin'de Leopold Querfeld 40. dakikada attığı penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak 45+4'te bu kez Leite'nin kendi kalesine attığı golle Bayern Münih skoru 3-1'e getirdi.

Leopold Querfeld 'in 55. dakikada yine penaltıdan attığı golle fark tekrar bire inse de mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih, Union Berlin'i 3-2 mağlup ederek Almanya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.