08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus son dakikada 1 puana razı oldu! Lazio Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juve son dakikada 1 puana razı oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

İtalya Serie A'nın 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın büyük kısmını önde götüren Juventus, son saniyelerde yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde , sahasında 'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Juventus adına golü 15. dakikada atarken, Lazio'nun golü ise 90+5'te Caicedo'nun ayağından geldi.

Mücadelede temsilcimiz Merih Demiral 90 dakika forma giyerken, Vedat Muriqi ise 54. dakikada yerini Caicedo'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Lazio 11 puana yükselirken, Juventus ise 13 puana ulaştı.

RONALDO SAKATLANDI

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 76. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Portekizli yıldız yerine Dybala oyuna girdi.


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