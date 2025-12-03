Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3 golle devirdi, galibiyet hasretini bitirdi!

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda konuğu olduğu Athletic Bilbao'yu 3-0'lık mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.