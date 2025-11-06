Şampiyon tekvandocularımız yurda döndü!

2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası, Çin'in Wuxi şehrinde 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyonada ülkemizi 16 sporcumuz temsil ederken Türk taekwondo tarihinin en başarılı sonucunu elden milli yurda döndü.

TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONU

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Türkiye tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, şampiyonanın madalya sıralamasında zirvede yer alırken tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti. Türkiye'nin ardından Güney Kore 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz ile ikinci, Brezilya 2 altın, 2 gümüş ile üçüncü sırayı aldı.

Ay-yıldızlı millilerimiz, takım ödüllerinin verildiği kategorilerden kadınlarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Bu klasmanda ülkemizin ardından Brezilya ikinci, Macaristan üçüncü oldu.

Türkiye, 2023'te yapılan son dünya şampiyonasını 3 altın, 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

ALİ SARI'YA ÖDÜL

Kadın Milli Takım Teknik Direktörümüz Ali Sarı da şampiyonanın en iyi antrenörü seçildi.

MADALYALARIMIZ

Emine Göğebakan (46kg) -ALTIN MADALYA-

Merve Dinçel Kavurat -ALTIN MADALYA-

Nafia Kuş Aydın (+73kg) -ALTIN MADALYA-

Elif Sude Akgül (49kg) -GÜMÜŞ MADALYA-

Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg) -GÜMÜŞ MADALYA-

Sude Yaren Uzunçavdar (73kg) -BRONZ MADALYA-