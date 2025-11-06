Türkiye Bisiklet Federasyonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60’ıncı yıl kupası ile özel olarak tasarlanan bisikleti takdim etti. TUR’un köklü geleneği, ülke sporunun uluslararası vizyonunu ve sporun birleştirici gücünü simgeliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılında 60'ıncı yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir hediye takdim etti. 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kupası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel olarak tasarlanan bisikletin sunumu gerçekleşti. Takdim heyetinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkanvekili Fikret Hayali ve Asbaşkanlar Metin Cengiz ile Yusuf Alperen Ayar yer aldı.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu törende yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle bisiklete verdiği destek, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kendilerinden çok büyük güç almaktayız. 60 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın değerli himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu anlamlı yılında Cumhurbaşkanımıza teşekkür hediyesi sunmaktan mutluluk duymaktayız" ifadelerini kullandı.