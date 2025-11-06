Trabzonspor Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yayın Tarihi: 06.11.2025 - 19:24 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 - 20:10
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
Antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.