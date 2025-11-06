Trabzonspor'da Batagov şoku! Alanyaspor maçında yer alamayacak
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Corendon Alanyaspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo mavililerde Batagov, Akdeniz ekibine karşı sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Yayın Tarihi: 06.11.2025 - 20:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 - 20:40
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'a kötü haber geldi.
Bordo mavililerde Savic'in ardından ağrı hisseden Batagov'un da durumu belli oldu.
Ukraynalı savunma oyuncusu, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.