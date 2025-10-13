20 yaş altı güreşçilerimiz, Balkan Şampiyonası'nda 43 madalya kazandı

Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız, 43 madalya kazanarak üç kategoride de takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.