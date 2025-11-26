Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek
88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı organizasyon, 30 Kasım Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 5'i kadın toplam 11 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:
Erkek ferdi kata: Enes Özdemir
Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Erkek kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür
Erkek kumite 84 kilo: Hasan Arslan
Erkek para-karate: Berkay Uslu
Kadın ferdi kata: Dilara Bozan
Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kadın kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Para karate: Nesrin Cavadzade