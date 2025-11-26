27. Dünya Karate Şampiyonası, 27 Kasım’da Kahire’de başlayacak organizasyonda Türkiye, 5’i kadın 11 sporcu ile madalya arayacak. Şampiyona 30 Kasım’da sona erecek. İşte detaylar...

27 . Dünya Karate Şampiyonası, 27 Kasım Perşembe günü Mısır 'ın başkenti Kahire 'de başlayacak.Organizasyonda Türkiye 'yi 11 sporcu temsil edecek

88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı organizasyon, 30 Kasım Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 5'i kadın toplam 11 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkek ferdi kata: Enes Özdemir

Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür

Erkek kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Erkek para-karate: Berkay Uslu

Kadın ferdi kata: Dilara Bozan

Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Para karate: Nesrin Cavadzade