Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz ekibi son olarak Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı ile geçen sezon Alanyaspor forması giyen Onur Bulut ile anlaşmaya vardı.



Radyospor'a konuşan Hasan Kartal, "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak" dedi.

Başkan Kartal, ligin ikinci yarısında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşuluyla maçların seyircili olması gerektiğini söyledi.



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