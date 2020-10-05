05 Ekim 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor İsmail Köybaşı ve Onur Bulut ile anlaştı

İsmail Köybaşı Süper Lig'e döndü! Yeni takımı...
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.10.2020

'e yapmış olduğu transferlerle damga vuran 2 futbolcu ile daha anlaştı. ekibinin başkanı Hasan yapmış olduğu açıklamada ve ile anlaştığı açıkladı!

'de geride kalan 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. ekibi son olarak Granada'da forma giyen ile geçen sezon Alanyaspor forması giyen ile anlaşmaya vardı.

Radyospor'a konuşan Hasan , "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak" dedi.

Başkan Kartal, ligin ikinci yarısında stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşuluyla maçların seyircili olması gerektiğini söyledi.

Süper Lig: BB Erzurumspor 0-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR HABERLERİ
Erzurum ve Rize puanları paylaştı Erzurum ve Rize puanları paylaştı
Rize ilk puanını aldı! Rize ilk puanını aldı!
Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör