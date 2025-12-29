Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı. Kulüpten konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı. Kulüpten konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Jurecka'ya, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.