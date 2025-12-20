Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden Milot Rashica'nın golüyle 1-0'lık galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek devre arasına 3 puanla girdi.

Ligde oynadığı son maçlarda galibiyete hasrete kalan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarındaki beraberliklerin ardından galibiyete uzanarak puanını 29'a yükseltti ve taraftarlarını sevindirdi.

RASHICA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.

Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

ABRAHAM SAKATLANDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamayan Tammy Abraham ilk yarıyı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'le çarpışarak sakatlık geçiren siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekibinin saha içinde yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Devrim Şahin'e bıraktı.

DOLMABAHÇE'DE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde iç sahada galibiyet kazanmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Ligde son galibiyetini 29 Eylül tarihinde Kocaelispor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlılar, 82 gün sonra yeniden sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte siyah-beyazlılar, oynanan 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kalarak önemli puanlar kaybetti.

DJALO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.

Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

ERSİN DESTANOĞLU KALESİNDE DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor'un son dakikalarda bulduğu net fırsatlarda gole izin vermedi.

Son dakikalara doğru beraberlik için daha ofansif bir oyunu tercih eden Karadeniz ekibinin gol girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlı kaleci, Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu sağ üst köşeden şık bir refleksle kurtardı.

Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin lehine tezahüratlar yaparken genç kaleci galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.

SERGEN YALÇIN SINIRA GELDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart ceza sınırına geldi.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kulübeden sarı kart gören tecrübeli teknik adam, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

21. dakikada Djalo'nun ara pasında Abraham ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Erdem meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

29. dakikada sol taraftan Laçi'nin direkt penaltı noktası gerisine ortaladığı topa Rak-Sakyi bekletmeden vuruşunu yaptı. Ağlara giden meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Orkun'da kaldı ve uzaklaştırıldı.

35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun'un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi.

45+2. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Orkun'un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol taraftan Orkun'un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica'nın önüne indirdi. Rashica'nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.