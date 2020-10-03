Süper Lig: BB Erzurumspor 0-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadelede iki takım golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
Erzurum ekibi bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 7'ye yükseltti. Dördüncü maçında da galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 2 puanla 17. sırada kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Novikovas orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Gökhan'ın son anda müdahalesiyle kornere çıktı.
27. dakikada Çaykur Rizespor atağa çıktığı sırada topu kapan İbrahim Akdağ ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top az farkla üstten auta çıktı.
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