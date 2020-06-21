Çaykur Rizespor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı
Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı.
Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yöneticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığı belirtilerek, "Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler dileriz." ifadesine yer verdi.
Son çalışmasını bugün Rize'de gerçekleştirecek Karadeniz temsilcisi, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.
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