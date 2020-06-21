21 Haziran 2020, Pazar

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı

Çaykur Rizespor'un corona virüsü test sonuçları açıklandı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında Fraport TAV 'a konuk olacak 'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı.

Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yöneticilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığı belirtilerek, " ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdüğümüz hassasiyeti tüm birimlerimiz ile uygulamaya devam etmekteyiz. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını umarak herkese sağlıklı günler dileriz." ifadesine yer verdi.

Son çalışmasını bugün Rize'de gerçekleştirecek Karadeniz temsilcisi, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

Rizespor'un kozu Skoda haberin devamı

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