Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Maçı kazanması durumunda 2. sıraya yerleşecek olan Fırtına, ligin formda ekiplerinden Göztepe ile kritik bir maça çıkıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson
Trabzonspor: Onana, Batagov, Serdar, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🔥 Bugün ❤️💙— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 6, 2025
🆚 Göztepe
⏰ 20.00
🏟 ISONEM Park
📲 #GÖZvTS@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/IxcP6BxcnM
GÖZTEPE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Bugün 7 Aralık 2025 #GöztepeninMaçıVar pic.twitter.com/hqpQN0Swpn— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 6, 2025