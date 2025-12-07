Göztepe-Trabzonspor MAÇI | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Maçı kazanması durumunda 2. sıraya yerleşecek olan Fırtına, ligin formda ekiplerinden Göztepe ile kritik bir maça çıkıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...