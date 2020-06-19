19 Haziran 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Çaykur Rizespor'un kozu Skoda

Rizespor'un kozu Skoda
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Galatasaray maçında kaçan penaltısını tamamlayarak gol perdesini açan ve karşılaşma boyunca iyi bir performans sergileyen Ç.Rize'nin golcüsü Skoda, 'da da takımının en önemli kozu olacak.

Teknik Direktör Ünal Karaman, devre arasında takıma katılan ve oynadığı 10 maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki Çekyalı santrforu deplasmandaki maçına özel olarak hazırlıyor. maçı hazırlıklarını sürdüren ekibinde Karaman, dünkü çalışmada Skoda ile bir süre olarak özel olarak görüşürken, tecrübeli golcüyü "Performansından çok memnunum. Antalya'da da sana güveniyorum. Atacağın gollerle G.Saray galibiyetini Antalya'yla perçinleyeceğimize inancım tam" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

Skoda özür diledi haberin devamı

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