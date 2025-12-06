Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! TÜMOSAN Konyaspor, 15. hafta maçında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, 15 puanla yer aldığı 11.sıradan 3 puan daha alarak ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Rizespor ise son 3 maçta galibiyet yüzü göremezken iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 3 puanını 10. haftada, Gençlerbirliği deplasmanında alan ev sahibi takım, 4 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK ile beraberliğinin ardından Fenerbahçe karşısında ezici bir mağlubiyet yaşadı. 5-2'lik skordan sonra Kayserispor'a da mağlup olan konuk takım, bu kez 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlıyor.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapıyor.

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor MUHTEMEL 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-ho, Pedrinho, Melih, Bjorlo, Bardhi, Umut.



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laci, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.