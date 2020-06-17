Rize’nin keyfi yerinde

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, G.Saray galibiyetini motivasyon sağlayacağını söyledi.

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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, G.Saray galibiyetini motivasyon sağlayacağını söyledi. Bal, "Her maç final, en iyisini yaparak Rize'nin ligi en iyi yerde bitirmesi için çalışıyoruz. G.Saray'ı yenmek çok değerliydi, gelecek haftalara da yansıtarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.