09 Ağustos 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal'dan transfer müjdesi

İsmail Kartal'dan transfer müjdesi
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Ç.Rizespor 'dan müjdesi: “’den iki oyuncu ile temastayız. ’den ve ile ilgileniyoruz. Rizespor’un artık kalıcı bir iskelet kadrosu olsun diye uğraş veriyoruz. 3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz.”

öncesi önemli açıklamalar yaptı. Bugüne kadar doldur-boşalt şeklinde her sene 10-12 futbolcunun gelip gittiği belirten Kartal, "Artık kalıcı bir iskelet kadrosu olsun, sözleşmeli ve kontratlı kendi oyuncularımız olsun istedik. Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Biri yabancı, iki forvet daha almayı planlıyoruz. 'den iki oyuncu ile görüşüyoruz. 'de oynayan ve ile ilgileniyoruz. Bugün yarın inşallah netleştiririz. Yeni sezona tamamen hazır bir kadro ile başlamak hedefimiz" dedi.

TRANSFERE HARCANAN PARAYA ŞAŞIRACAKSINIZ

Alınan oyuncuların maliyetlerinin çok şeffaf, açık ve ekonomik olduğunun altını çizen Kartal, "Çaykur Rizespor'un her kuruşunun hesabını yaparak çok değerli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Biz de kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. Biraz sabırla bu işin üstesinden
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