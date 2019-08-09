09 Ağustos 2019, Cuma
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TRANSFERE HARCANAN PARAYA ŞAŞIRACAKSINIZ
Alınan oyuncuların maliyetlerinin çok şeffaf, açık ve ekonomik olduğunun altını çizen Kartal, "Çaykur Rizespor'un her kuruşunun hesabını yaparak çok değerli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Biz de kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. Biraz sabırla bu işin üstesinden
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Ç.Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan transfer müjdesi: “Premier Lig’den iki oyuncu ile temastayız. Başakşehir’den Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz. Rizespor’un artık kalıcı bir iskelet kadrosu olsun diye uğraş veriyoruz. 3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz.”
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal yeni sezon öncesi önemli açıklamalar yaptı. Bugüne kadar doldur-boşalt şeklinde her sene 10-12 futbolcunun gelip gittiği belirten Kartal, "Artık kalıcı bir iskelet kadrosu olsun, sözleşmeli ve kontratlı kendi oyuncularımız olsun istedik. Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Biri yabancı, iki forvet daha almayı planlıyoruz. Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz. Başakşehir'de oynayan Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz. Bugün yarın inşallah netleştiririz. Yeni sezona tamamen hazır bir kadro ile başlamak hedefimiz" dedi.
TRANSFERE HARCANAN PARAYA ŞAŞIRACAKSINIZ
Alınan oyuncuların maliyetlerinin çok şeffaf, açık ve ekonomik olduğunun altını çizen Kartal, "Çaykur Rizespor'un her kuruşunun hesabını yaparak çok değerli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Biz de kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. Biraz sabırla bu işin üstesinden
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