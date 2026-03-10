Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'ten gündem olan yanıtlar!
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif, soru-cevap akımına katıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan videoda Fransız oyuncunun "En büyük idolün kim?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. İşte o paylaşım...
