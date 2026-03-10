Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Paul Onuachu, Zecorner Kayserispor karşısındaki dublesiyle ligdeki gol sayısını 20’ye çıkardı. Burak Yılmaz’a ait olan üst üste 7 maçta gol atma rekorunu egale eden Nijeryalı oyuncu, 2021-22’deki Gent dönemini de geride bıraktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda üç golle geçerken, bordo-mavililerin yıldızı Paul Onuachu zaferin baş mimarı oldu. Nijeryalı yıldız, 45+2'de Pina'nın ortasına harika bir kafa vuruşu yaptı. 45+5'te kazanılan penaltıyı da 45+7'de ağlarla buluşturdu. Onuachu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında farkı açtı. Milli takımdan döndükten sonra Süper Lig'de çıktığı 7'nci maçta da ağları havalandırmayı başaran Onuachu, Burak Yılmaz'a ait üst üste 7 karşılaşmada gol atma rekorunu egale etti.



EN İYİ DÖNEME 9 GOL KALDI



Fotomaç'ta yer alan habere göre, 14 yıl sonra Trabzonspor forması altında üst üste 7 karşılaşmada ağları havalandıran ilk isim olan Onuachu, 2021- 22 sezonundaki Gent dönemini de geride bıraktı. O sezon ligde 19 gol atmayı başaran Nijeryalı yıldız, kariyerinin en iyi ikinci dönemini geride bıraktı. 2.02'lik kule, ligin kalan 9 haftasında 10 gol daha atarsa, kariyer rekoru kıracak, 2020-21'deki 29 gollük sezonunu geride bırakacak. Trabzonspor'daki ilk döneminde 17 gol kaydeden Onuachu, şu an Türkiye Kupası dahil gol sayısını 22'ye yükseltti.



51



Trabzonspor bu sezon ligde 25 maçta 51 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer 2.04 gol ortalaması yakalamayı başardı.



%40'INI KAFAYLA ATTI



Kayserispor ağlarına iki gol bırakan Onuachu, ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı. Nijeryalı yıldız bu gollerin 8'ini ise kafa vuruşuyla attı. Onuachu'nun attığı gollerin %40'ı kafa vuruşlarıyla gelmiş oldu.