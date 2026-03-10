Haberler

Canlı altın fiyatları 10 Mart 2026 | Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum haberimizde. Kapalıçarşı canlı altın piyasası verilerine göre çeyrek altın kaç TL'den satılıyor? Ons altın fiyatındaki değişimler gram altına nasıl yansıdı? 22 ayar bilezik ve ata altın fiyatları dahil olmak üzere güncel altın kuru ve anlık alış-satış listesi için hemen tıklayın. Ekonomi dünyasından son dakika altın gelişmeleri burada.

Giriş Tarihi: 09.03.2026 14:03

CANLI ALTIN FİYATLARI | Türkiye'de altın yatırımının merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı, 10 Mart 2026 Salı günü de yatırımcıların radarında yer alıyor. Güncel verilere göre canlı altın fiyatları, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak değişim göstermeye devam ediyor. Özellikle küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği gram altın ve çeyrek altın fiyatları, gün içinde sık sık araştırılıyor. Altın piyasasındaki hareketlilik, hem yatırımcıların hem de düğün sezonu yaklaşırken altın almayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının seyrinde küresel ons altın fiyatı ve döviz kuru hareketlerinin belirleyici olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından izleyerek alım satım kararlarını şekillendiriyor. İşte, 10 Mart Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.319,95 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.321,28 TL

10 MART SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,05 (Alış) - 44,08 (Satış)

◼EURO: 51,17 (Alış) - 51,28 (Satış)

◼STERLİN: 59,13 (Alış) - 59,28 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 7.319,95 TL 7.321,28 TL Çeyrek Altın 12.102,00 TL 12.248,00 TL Yarım Altın 24.205,00 TL 24.490,00 TL Tam Altın 47.048,24 TL 47.999,06 TL Ata Altın 48.518,49 TL 49.765,90 TL 22 Ayar Bilezik 6.659,50 TL 6.791,86 TL Gümüş 125,37 TL 125,47 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Mart Salı günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

