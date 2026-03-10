Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Ahlaksızlık Çağı'ndayız | İZLE
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zecorner Kayserispor maçı sonrası, "Bu çağa bir isim verecek olursam, İhsan Fazlıoğlu buna 'Ahlaksızlık Çağı' diyor. Ben de buna katılıyorum." dedi. İşte Tekke'nin açıklamalarının tamamı...
