Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yerli transferine önem verecek. Siyah-beyazlılar, kadrosunu önemli milli yıldızlarla takviye etmeyi planlıyor. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki orta saha Salih Özcan, Manchester United'la kontratı 2027'de bitecek kaleci Altay Bayındır ve Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelebilecek kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu kapsamında yönetimin harekete geçeceği kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre, özellikle Dünya Kupası başlamadan önce resmi temasların başlatılması hedefleniyor.
Beşiktaş transferde yerli planı! İşte hedefteki 3 yıldız
Gelecek sezon yerli rotasyonunu da geniş tutarak elini rahatlatmak isteyen Beşiktaş, gündemine 3 milli yıldızı aldı. İşte o isimler ve detaylar... (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 29.04.2026 06:41