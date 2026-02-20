CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! 01:27
Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! Maç sonrası dış basın: F.Bahçe'yi domine ettiler! 01:22
"Bugünkü mağlubiyeti hak ettik!" "Bugünkü mağlubiyeti hak ettik!" 01:01
"İki gol daha atabilirdik!" "İki gol daha atabilirdik!" 01:01
F.Bahçe'de Skriniar korkusu! Sakatlığı ciddi olabilir F.Bahçe'de Skriniar korkusu! Sakatlığı ciddi olabilir 01:01
F.Bahçe'den şok yenilgi! F.Bahçe'den şok yenilgi! 01:01
Daha Eski
Fenerbahçe penaltı bekledi! Fenerbahçe penaltı bekledi! 01:01
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Fenerbahçe'de şok sakatlık! 01:01
Kadıköy'de Filistin pankartları! Kadıköy'de Filistin pankartları! 01:01
Dünya devleri Victor Osimhen'i paylaşamıyor! Dünya devleri Victor Osimhen'i paylaşamıyor! 01:01
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 01:01
İtalya'dan Barış için transfer çağrısı! İtalya'dan Barış için transfer çağrısı! 01:01
Oh'un ardından Beşiktaş'a 2. Koreli!
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürüyor
Süper Loto kazanan numaralar 19 Şubat 2026
Gram altın bugün ne kadar oldu?