Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı forma altında kısa sürede önemli bir katkı sağladı. Güney Koreli golcü, 11 gün içinde çıktığı iki karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Bu etkileyici başlangıç, yönetimin transfer stratejisinde de yeni bir yön belirledi. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Oh transferinden alınan olumlu geri dönüşün ardından gözünü Güney Kore pazarına dikti.

Siyah-beyazlıların radarına giren isim ise Oh'un Güney Kore Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan genç stoper Han-Beom Lee oldu. 23 yaşındaki savunmacı; fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve uzun boyuyla ön plana çıkıyor. Danimarka temsilcisi Midtjylland forması giyen Lee'nin kulübüyle kontratı 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Güney Koreli savunmacının güncel piyasa değerinin yaklaşık 1.8 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Han-beom Lee için resmi girişimlere başlaması beklenirken, yönetimin bu hamleyi de Oh transferinde olduğu gibi geleceği hedefleyen bir yatırım olarak gördüğü ifade ediliyor.