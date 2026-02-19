UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından konuştu.

Mağlbuiyeti değerlendiren İtalyan teknik adam, "Aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı. Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." ifadelerini kullandı.