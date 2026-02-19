Haberler

Haberler Haberleri

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | 19 Şubat 2026 Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | 19 Şubat 2026 Süper Loto sorgulama ekranı

19 Şubat 2026 Perşembe akşamı yapılan Süper Loto çekilişiyle haftanın üçüncü heyecanı geride kaldı. Büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişi, açıklanan numaraları kontrol etmek için sonuç ekranına akın etti. Çekilişin ardından en çok merak edilen konuların başında devreden tutar geliyor. Büyük ödülün sahibini bulup bulmadığı ve bir sonraki haftaya ne kadar ikramiye aktarılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 19 Şubat 2026 Süper Loto sonuçları haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:40

Paylaş





ABONE OL

Süper Loto'da heyecan 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı yapılan çekilişle devam etti. Çekiliş sonrası en çok merak edilen konu ise "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusu oldu. 6 bilen talihli çıkmaması halinde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe aktarılıyor. Devreden tutar, yeni çekilişte daha yüksek bir büyük ikramiye anlamına geliyor. Süper Loto kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve devreden tutar bilgisi Milli Piyango resmi sonuç ekranından öğrenilebiliyor. İşte, 19 Şubat Süper Loto kazanan numaralar...

SÜPER LOTO 19 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 19 Şubat Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ŞUBAT PERŞEMBE

Kazanan Numaralar:

43-60-58-6-8-49

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 ŞUBAT SALI

54 - 14- 38 - 2 - 31 - 47

Süper Loto kazanan numaralar 19 Şubat 2026

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 22 Şubat Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN