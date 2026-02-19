Fenerbahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Devre arasında aradığı bir profilde golcü transferi gerçekleştiremeyen sarı-lacivertlilerin, Senegalli golcüyü kiralamak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Domenico Tedesco yönetiminde iyi grafiğini sürdüren Fenerbahçe, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Ocak transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok, N'Golo Kante ve Sidiki Cheriff gibi isimler katan sarı-lacivertliler, bir golcü daha transfer etmek için uğraşmış olsa da başarılı olamamıştı.
Golcü transferini yaz transfer dönemine bırakan sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea'den kiralık olarak Bayern Münih forması giyen Senegalli golcü Nicolas Jackson'ı transfer etmek istiyor.
Bayern Münih ile kiralık anlaşmasında yer alan zorunlu satın alma maddesini sağlayacak sayıda ilk 11'de forma giyemeyen Jackson'ın sezon sonunda Chelsea'ye geri dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu noktada devreye girerek Senegalli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Haberde ayrıca bir dönem ülkemizde Zeytinburnuspor forması da giyen eski Senegal milli golcü Mamadou Diallo'nun da bir röportajında Fenerbahçe'ye gitmesinin Jackson için daha iyi olacağını söylediği de belirtildi.
Diallo, Chelsea'de yedek kalmasının Jackson için iyi olmayacağı ve Türkiye'de direkt olarak ilk 11'de forma giyerek özgüvenini geri kazanması ve yeniden yükselişi açısından doğru bir adres olacağını söylediğinin de altı çizildi.
Bu sezon Bayern Münih ile 22 maçta sadece 641 dakika süre alabilen 24 yaşındaki Senegalli golcü 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2023 yılında Villarreal'den Chelsea'ye 37 milyon Euro bedelle transfer olan Jackson, geçtiğimiz yaz 16 milyon 500 bin Euro kiralama bedeli ile Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılında sona erecek Nicolas Jackson'ın, Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.