Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta adalesinden sakatlık yaşayan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi korkutuyor. Bu sezon sakatlık, ceza ve milli takım nedeniyle 3 maç kaçıran Malili forvet Beşiktaş forması giymeden önceki 4 sezonunda sakatlık dolayısıyla tam 84 maç kaçırdı. Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu 2021-22 sezonunda Reims'de oynadığı dönemde uyluk sakatlığı nedeniyle 11 maç kaçırdı. 2022-23'te ise Almeria'da oynarken kas yaralanması nedeniyle 13 maçta forma giyemedi. Toure, 2023-24'te Atalanta'da oynarken ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle 32 maç kaçırdı. Geçen sezon kiralık oynadığı Stuttgart'ta da 28 maçta forma giyemeyen Toure'nin son sakatlığının ardından sahalara nasıl bir dönüş yapacağı merak konusu.