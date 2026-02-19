Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı maçta adalesinden sakatlık yaşayan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen El Bilal Toure'nin sakatlık geçmişi korkutuyor. Bu sezon sakatlık, ceza ve milli takım nedeniyle 3 maç kaçıran Malili forvet Beşiktaş forması giymeden önceki 4 sezonunda sakatlık dolayısıyla tam 84 maç kaçırdı. Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu 2021-22 sezonunda Reims'de oynadığı dönemde uyluk sakatlığı nedeniyle 11 maç kaçırdı. 2022-23'te ise Almeria'da oynarken kas yaralanması nedeniyle 13 maçta forma giyemedi. Toure, 2023-24'te Atalanta'da oynarken ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle 32 maç kaçırdı. Geçen sezon kiralık oynadığı Stuttgart'ta da 28 maçta forma giyemeyen Toure'nin son sakatlığının ardından sahalara nasıl bir dönüş yapacağı merak konusu.
Yayın Tarihi: 19.02.2026 - 06:40