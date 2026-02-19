UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Nottingham Forest ile karşılaşan Fenerbahçe, Talisca'nın 41. dakikada yaptığı vuruş sonrası elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
Fenerbahçe'nin penaltı beklentisinin ardından maçın hakemi Sandro Scharer, VAR hakemi Lukas Fahndrich ile görüştü. VAR incelemesinin ardından hakem Scharer, oyunu devam ettirdi. Domenico Tedesco, itirazlarının ardından sarı kart gördü.
Talisca'nın vuruşunda savunmaya çarpan topta, hakem devam kararı verdi. pic.twitter.com/rTtoacz9lR— TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026