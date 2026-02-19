Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede Filistin unutulmadı. Kadıköy'de tribünlere asılan pankartlarda "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak." sloganları yer aldı.