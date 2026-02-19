Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede Filistin unutulmadı. Kadıköy'de tribünlere asılan pankartlarda "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak." sloganları yer aldı.
Yayın Tarihi: 19.02.2026 - 20:13