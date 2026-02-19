Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar'ın durumuyla ilgili can sıkıcı şüphe...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 maülup oldu.

Mücadelenin 23. dakikasında Milan Skriniar'ın yerde kalması sonrası oyuncuya müdahale eden sağlık ekibi yedek kulübesine tecrübeli savunmacının maça devam edemeyeceğini işaret etmiş, Slovak oyuncunun yerine oyuna Çağlar Söyüncü dahil olmuştu.

Stattan ayrılırken yürümekte zorluk çektiği görülen Skriniar'ın durumuyla ilgili ciddi şüphe olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertli kulüp doktoru yaptığı kontrolünün ardından Skriniar'ın sağ kasığından yaşadığı sakatlığın iyileşmesinin en az 4 haftayı bulacağını Tedesco ve kulüp yönetimine iletti.

Skriniar'ın durumu yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Eğer Skriniar'ın sakatlığı şüphelendiği gibi ciddi çıkarsa kaçırması muhtemel maçlar şöyle:

- Kasımpaşa

- Nottingham Forest (D)

- Antalyaspor (D)

- Gaziantep FK (D) - Ziraat Türkiye Kupası

- Samsunspor

- Karagümrük (D)

- Gaziantep FK