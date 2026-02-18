Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 100-91 kazanan siyah-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş GAİN'in yarı final mücadelesindeki rakibi Bahçeşehir-Anadolu Efes maçının ardından belli olacak.
Karşılaşmanın çeyrek sonuçları şu şekildeydi...
1. ÇEYREK SONUCU: TOFAŞ 30-23 BEŞİKTAŞ GAİN
2. ÇEYREK SONUCU: TOFAŞ 53-48 BEŞİKTAŞ GAİN
3. ÇEYREK SONUCU: TOFAŞ 70-77 BEŞİKTAŞ GAİN
4. ÇEYREK VE MAÇ SONUCU: TOFAŞ 91-100 BEŞİKTAŞ GAİN
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI