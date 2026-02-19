UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçın gollerini 21. dakikada Murillo Santos, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, gelecek hafta İngiltere'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi tur umutlarını zora soktu.

BİR SAKATLIK, İKİLİ CEZALI

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, 26. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred, sarı kart görmeleri gerekçesiyle gelecek hafta oynanacak olan rövanş maçında cezalı duruma düştü.

RÖVANŞ HAFTAYA

Temsilcimiz, 26 Şubat tarihinde oynanacak maçta İngiliz ekibi Nottingham Forest ile bir kez daha karşılaşacak.