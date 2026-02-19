UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Oyuncuların kalitesi en çok hoşuma giden şeydi. Onlardan sahada kendilerini ifade etmelerini istedim. Onlar da bunu yaptı. İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, tutarlı olmalıyız, fikstür yoğun ve zorlu. Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim şey bu.

Bizim için tutarlı bir maçtı. Sonucu hak ettik. Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu biliyordum. Sonuçlara ihtiyaçları var ama oyundan keyif almaları da gerekiyor. Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Sadece organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var.

Nottingham Forest'ı Premier Lig'de tutabileceğime güveniyorum. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Kadıköy'e gelip üç gol atıp gol yememek kolay değil. Bir sonraki maç farklı olacak ve tutarlı olmamız gerekiyor.

PEREIRA'DAN FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Deneyimli teknik adam, bir gün Fenerbahçe'ye geri dönmek isteyip istemediği sorulduğunda, "Şu anda Premier Lig'deyim, dünyadaki en iyi lig. Tabii ki bilemezsiniz. Ben Fenerbahçe'deyken kendimi bir ailede, bir Türk gibi hissediyordum. Çünkü aynı tutku ve ateş bende de vardı, ben de çılgındım Türkler gibi. İşte bu yüzden hala çok arkadaşım var, bu insanları kalbimde taşıyorum." ifadelerini kullandı.