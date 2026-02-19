Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idman ile devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i 90+6'da Mustafa Hekimoğlu ile 3-2 deviren Beşiktaş, Göztepe'nin dördüncü sırada puan kaybettiği haftayı galibiyet ile noktaladı. Siyah-beyazlılar, aralarındaki puan farkını 1'e indirdiği rakibini 23. haftada sahasında ağırlayacak. Sergen Yalçın ve öğrencileri, İzmir temsilcini yenerek Avrupa potasına girmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı antrenman fotoğrafları ile taraftarlarına Göztepe maçı hazırlıklarının devam ettiğini duyurdu.

İki ekip, 22 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek.