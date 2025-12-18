Sol bekte sezon başında yapılan transferlerden memnun olmayan Beşiktaş, ara transfer döneminde de bir sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor Siyah-beyazlıların Jurasek ile yollarını ayırıp yerine Vasco da Gama'nın yıldızını transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kış transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Kaleci, savunma, orta saha, sol kanat ve sol beke takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Lucas Piton'u transfer listesine dahil ettiği ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, David Jurasek'ten gerek savunmada gerekse hücumda randıman alamayan ve Çekyalı oyuncuyla yolları ayırması beklenen yönetimin Vasco da Gama'da forma giyen 25 yaşındaki yıldıza kanca attığı aktarıldı.



HÜCUM YÖNÜ DE KUVVETLİ



DAZN'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kurmayların Brezilyalı futbolcuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Savunmanın yanı sıra hücum aksiyonlarında da etkin bir rol oynayan Lucas Piton, isabetli ortalarının yanı sıra kilit paslarıyla dikkat çekiyor. Kanatlardan pozisyon üretiminde bu sezon büyük sıkıntı yaşayan siyah- beyazlı takıma ilaç olacak profilde bir oyuncu.



ALTERNATİF HADJAM



Sol bek transferi için alternatifler bulunuyor. Görüşmelere başlanan Jaouen Hadjam için Young Boys'un 10 milyon euro bonservis bedeli talebi, transferi şu aşamada zorlaştırıyor. Beşiktaş yönetimi İsviçre kulübünden indirim talep ediyor.



ASİST MAKİNESİ



Forma istikrarı ile dikkat çeken Lucas Piton, Vasco da Gama formasıyla 4 ayrı kulvarda 55 maçta forma şansı buldu. Ofansa verdiği katkıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez ağları havalandırırken, 12 asist yaptı.