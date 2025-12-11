Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Lazio ile sözleşemesi sezon sonunda sona erecek sağ bekin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Lazio'da forma giyen Adam Marusic'i gündemine aldığı iddia edildi. Fotomaç'ın La Gazetta dello Sport''tan derlediği habere göre, mukavelesi haziranda sona erecek tecrübeli oyuncu, kulübünden 2 yıllık sözleşme ve ek opsiyon talep ediyor. Bu istekler Serie A ekibinin planları ile örtüşmediği için görüşmeler tıkanmış durumda. Haberde 33 yaşındaki savunmacının durumunu Beşiktaş, Napoli ve Juventus'un takip ettiği aktarıldı. Sağ bek, sol bek ve sağ kanatta da görev alabilen Karadağlı oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro.