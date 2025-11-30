Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda tek hedef bu maçtan 3 puanla ayrılmak. İşte bu kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de aldığı kötü neticelerle taraftarlarını üzen Beşiktaş, 14. haftada bu akşam Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son maçında Samsunspor'la TÜPRAŞ Stadı'nda 1-1 berabere kalan Kartal, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp hem yara sarmak hem de moral bulmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

21 PUAN TOPLADI

Meler bu sezon Beşiktaş'ın iç sahada yaptığı ve 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldığı Eyüpspor maçında düdük çalmıştı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan. Karşılaşma Beinsports 1'den naklen ekranlara gelecek. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken hanesine 21 puan yazdırdı.

GÖZLER EL BILAL TOURE'DE

Beşiktaş'ta son 5 maçta kaleye sadece 5 şut çekebilen ve otoritelerin eleştirilerine hedef olan Tammy Abraham'ın yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Fatih Karagümrük sınavında forvette El Bilal Toure oynayacak. Malili yıldız ileri uçta görev yaptığı Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının en üretken oyuncusu olmuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın kanatlarda görev alacak Jota ve Cengiz Ünder'den Bilal'i beslemelerini istedi.

BEŞİKTAŞ 16'DA 11 YAPTI

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de 17. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, 16 maçın 11'ini kazandı. Kırmızı- siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde etti. 3 müsabaka ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal 35 kez fileleri havalandırdı. Kırmızı-siyahlılar ise 12 golle karşılık verdi.

ORKUN FORMASINA KAVUŞUYOR

2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

UDUOKHAI KART SINIRINDA

Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Uduokhai ceza sınırında yer alıyor. Alman savunmacı, bu sezon Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu akşam da sarı kart görmesi halinde Gaziantep FK sınavında cezalı duruma düşecek.

3 OYUNCU BUGÜN YOK

Siyah-beyazlı takımda Karagümrük karşısında 3 oyuncu takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıktan çıkan ve saha çalışmalarına başlayan Mustafa Hekimoğlu ile Necip Uysal kadroda yok. Yaklaşık 1 aydır takımla idmana çıkmayan Rafa Silva da bugün formasından uzak kalacak. Fotomaç'ın haberine göre karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde...

İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure