Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuya İtalya'dan ilgi gelmesi, sarı-kırmızılıları adım atmaya zorladı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuya İtalya'dan ilgi gelmesi, sarı-kırmızılıları adım atmaya zorladı.
Normal şartlarda görüşmeleri ocak ayı sonrasında gerçekleştirmeyi planlayan yönetim, bu takvimi öne çekme kararı aldı.
Kulüp, Fotomaç'ın haberine göre yıldız golcüye mevcut sözleşmesinde yıllık 10 milyon euroyu bulan kazancında indirime gitmesi yönünde talepte bulunacak.
Icardi'nin 6+4 milyon euro şeklindeki mevcut ücretinin kulüp bütçesini zorlaması nedeniyle yeni dönemde daha dengeli bir yapı oluşturulmak isteniyor.
Taraflar arasındaki temaslarda en kritik başlığın maaş konusu olacağı aktarılıyor. İtalyan basınında her gün farklı kulüplerin İcardi'yle ilgilendiği öne sürülürken, tecrübeli golcünün olası tekliflere göre tavır belirleyeceği iddia ediliyor.
Sakatlığının ardından fiziksel olarak tam seviyeye ulaşamaması ise zaman zaman eleştirilere yol açmış ve performansı tartışma konusu olmuştu.
Galatasaray yönetimi, görüşmelerin kısa sürede sonuçlanmasını hedefliyor. Kulüp, Icardi'nin takımda kalmasını isterken, ekonomik dengeyi koruyacak bir formül üzerinde duruyor.
Bu süreçte oyuncunun vereceği karar, sezon planlamasının en kritik başlıklarından biri olarak görülüyor.