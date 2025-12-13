Beşiktaş'a Manchester United'dan flaş öneri!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a sürpriz bir oyuncu önerisi geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in çok süre vermediği ve daha fazla oynamak için takım arayan 20 yaşındaki İngiliz milli maestro Kobbie Mainoo, siyah-beyazlılara teklif edildi. Daha önceden Fenerbahçe'nin radarına da giren 20 yaşındaki maestronun 6 aylık kiralık olarak önerildiği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Mainoo için Kara Kartal'ın ise 6 aylık kiralama değil 1.5 yıllığına İngiliz oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Beşiktaş yönetimi, İngilizlerle görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürürken, devre arasına kadar transferin netleşeceği öğrenildi. Beşiktaş'ta daha önce forma giyen ve beklenen katkıları sağlayamamalarının yanı sıra sıkıntılı bir süreçle yolların ayrıldığı Dele Alli ve Alex Chamberlain örnekleri ise Kobbie Mainoo transferinde handikap olarak öne çıkıyor. Yine de Sergen Yalçın'ın ön liberoda da oynayabilen genç orta sahanın transferinde ısrarcı olduğu bildirildi. Bu sezon Manchester United'da 11 maçta 277 dakikada forma giyen Mainoo, 1 asistlik performans sergiledi.