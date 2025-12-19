Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

EuroLeague’in 17. haftasında gözler, Anadolu Efes ile Dubai Basketball arasında oynanacak özel mücadeleye çevriliyor. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle tarihinde ilk kez parkede karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bu yeni deneyimi galibiyetle taçlandırmak istiyor. Başantrenör Pablo Laso yönetiminde geçen hafta Zalgiris karşısında alınan farklı galibiyet, Efes cephesinde moralleri yükseltmiş durumda. İstanbul’da taraftarının desteğini arkasına alacak olan Anadolu Efes, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanacak Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA ARENASI'NDA 892. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketball karşısında Avrupa arenasındaki 892. maçına çıkacak. Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 391 defa mağlup ayrıldı (galibiyet yüzdesi: % 56,1).

EUROLEAGUE'DE 644. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de 644. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 643 karşılaşmada 343 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,3) elde etti.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 87-64 mağlup etmiş, Dubai Basketball ise İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv'e evinde 97-95 yenilmişti. Euroleague'de 16. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 16., Dubai Basketball ise yedi galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.