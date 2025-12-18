EuroLeague’de 17. hafta EA7 Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Beko mücadelesiyle devam ediyor. Bir önceki maçında Panathinaikos’a mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez İtalya’da sahaya çıkarak yeniden galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezona istikrarlı bir görüntüyle devam eden Fenerbahçe Beko, Avrupa’da oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet elde ederek 9. sırada yer alıyor. Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan da çıktığı 16 maçta 9 kez sahadan galip ayrılarak sıralamada 10. basamakta bulunuyor. EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, EA7 Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan kritik karşılaşmayla devam ediyor. Son olarak Panathinaikos karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu kez İtalya deplasmanında kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 15 maçta elde ettiği 9 galibiyetle dikkat çekerken, 6 yenilgi sonucunda ligde 9. basamakta yer alıyor. Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet alarak 10. sırada bulunuyor. EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI

İlk periyot: EA7 Emporio Armani Milan 11-19 Fenerbahçe Beko

2. periyot: EA7 Emporio Armani Milan 32-40 Fenerbahçe Beko (Haberimiz güncellenmektedir)

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanan EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da başladı.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Cloud'da oynanan EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 27. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Emporio Armani Milan ile Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı da 9 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken, Milano'da ise 100-76'lık skorla galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

MARKO GUDURIC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Beko formasıyla iki farklı dönemde mücadele eden Marko Guduric, bugün sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele ediyor. Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu kazanan Guduric, geçtiğimiz sezon EuroLeague'i de kazanan kadroda yerini aldı. Sırp basketbolcunun eski takımına karşı nasıl mücadele edeceği merak edilirken, bu sezon İtalyan temsilcisiyle Euroleague'de 14 maçta 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.