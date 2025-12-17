Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 16. hafta maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-64'lük skorla mağlup etti.
Anadolu Efes'in yeni koçu Pablo Laso, yeni takımıyla çıktığı ilk EuroLeague maçında galip gelen taraf oldu.
EuroLeague'de 3 maç aradan sonra galip gelen Anadolu Efes, bu sezonki 6'ncı galibiyetini aldı. Zalgiris ise bu sezon 7'nci kez mağlup oldu.
1. PERİYOT: Zalgiris 17-28 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Zalgiris 35-37 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Zalgiris 51-63 Anadolu Efes
Zalgiris: Williams-Goss 11, Francisco 10, Brazdeikis 3, Tubelis 6, Birutis 9, Wright 4, Giedraitis 2, Lo 2, Sleva 3, Sirvydis 5, Ulanovas 9, Rubstavicius
Anadolu Efes: Beaubois 9, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Poirier 14, Swider 18, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Smits 5, Jones 8, Erkan Yılmaz 1, David Mutaf 5