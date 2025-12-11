Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. haftasında deplasmanda Valencia Basket'e 94-82 yenildi.

Roig Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-20 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına da 45-39 üstünlükle gitti.

Mücadele boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında üçüncü periyodu 71-59 önde tamamlayan Valencia Basket, maçı da 94-82 kazandı.

Kameron Taylor, 20 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Temsilcimizde Jordan Loyd ve Isaia Cordinier'nin 18'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İspanyol temsilcisi, üst üste 4 olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise art arda 3 ve sezonun 10. yenilgisini yaşadı.