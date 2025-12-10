FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvadaki temsilcimiz Beşiktaş BOA, ilk maçında 11 Aralık Perşembe günü Macar temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.

J Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, en iyi üçüncüler arasında yer alarak play-off turuna yükselmişti.